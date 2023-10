L'annuncio è arrivato nel primo pomeriggio di oggi dal suo profilo Instagram: a 35 anniL'esterno d'attacco spagnolo, cresciuto nelle canteras di Barcellona e Siviglia e transitato fugacemente anche nel nostro campionato,ha postato sul popolare social le sue parole di commiato dal campo: "Proprio in un giorno come oggi ho esordito in Prima Divisione a 16 anni e quasi vent'anni dopodel bambino di Albox. Voglia ringraziare la mia famiglia e tutti coloro che mi hanno accompagnato in ogni esperienza. Per primo nella squadra della mia vita, il Siviglia FC, che mi ha dato l'opportunità di crescere come giocatore e come persona e insegnandosi ciò che tutti noi desideriamo: vincere titoli".Oltre al club andaluso, Capel ha poi esteso il suo saluto anche alle altre formazioni di cui ha difeso i colori in carriera: "C'è un'altra squadra davvero speciale, il mio amato Sporting Lisbona. Grazie per avermi accolto a casa e avermi fatto sentire uno dei tuoi (un altro leone). Quelle notti all'Alvalade rimarranno per sempre nel mio cuore., rappresentando il mio Paese.".