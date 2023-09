L'ex presidente di Genoa e Como, Enrico Preziosi ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Il calcio non mi manca, è cambiato come mondo. Adesso è solo buisness, non ci sono più i presidenti-tifosi che vivevano lo sport con passione. Si è perso il sentimento, comandano solo i soldi. Basti vedere l'avanzata degli arabi. Questo calcio non fa per me".