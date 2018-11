Sembrerebbe esserci la MLS nel futuro prossimo di Giuseppe Rossi.



L'ex attaccante di Fiorentina, Parma e Genoa, rimasto svincolato dopo l'avventura semestrale al Grifone nella passata stagione, da qualche giorno è tornato ad allenarsi negli Stati Uniti, aggregandosi alla prima squadra del New York Red Bulls a pochi chilometri dalla sua città natale nel New Jersey.



A riportare la notizia è il sito Pro Soccer USA che ha raccolto anche alcune brevi dichiarazioni di Pepito riguardo al suo avvenire: "Qui ho la possibilità di allenarmi, giocare e divertirmi, visto che sto cercando ancora una destinazione gradita per proseguire l’attività”.



Lo sbarco di Rossi nella Grande Mela è dunque almeno per il momento soltanto un modo per tenersi in forma. Ma dopo aver a lungo atteso una chiamata dall'Europa, il trentunenne attaccate ammette di prendere in seria considerazione l'ipotesi di giocare nel massimo campionato statunitense: “Giocare in MLS è una prospettiva che mi interessa e una porta che tengo aperta. Mi piacerebbe valutare proposte in questo senso”.