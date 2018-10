L'ex difensore del Genoa Andreas Granqvist, secondo i media svedesi, potrebbe passare in prestito al Manchester United a gennaio. Intervistato da FotbollDireckt, il centrale dell'Helsingborg spiega: "I rumors? Sono incredibilmente lusingato. So che ci sono diversi interessamenti per me e lo United è molto lusinghiero, ma non ho sentito nulla di concreto al momento".