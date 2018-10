Una nota di biasimo ma nessuna squalifica: è questa la decisione che il Tribunale Nazionale Antidoping ha preso in merito alla posizione di Giuseppe Rossi. Lo riferisce Sky Sport.



​L'attaccante 31enne era stato trovato positivo alla dorzolamine, una sostanza proibita agli atleti solitamente presente in alcuni colliri, al termine della sfida tra Benevento e Genoa dello scorso 13 maggio.



​Per il TNA evidentemente le spiegazioni di Pepito, ancora alla ricerca di una squadra dopo la scadenza del suo contratto con il Grifone, sono state sufficenti per riconoscerlo non colpevole. A sua difesa nei giorni scorsi si erano pubblicamente espressi anche il suo ultimo allenatore Davide Ballardini e il direttore generale del Genoa Giorfgio Perinetti convinto dell'innocenza del loro ex attaccante.



Rossi rischiava fino a dodici mesi di squalifica.