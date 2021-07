Il neo-portiere del Benevento, Alberto Paleari, ha parlato ai microfoni di Sky del suo debutto con la maglia del Genoa, avvenuto a gennaio contro la Juventus: "Gliela facemmo sudare quella partita, finì 3-2 per loro ai supplementari. Io speravo di andare ai rigori per trovarmi di fronte Cristiano Ronaldo ma non fu così. Ora ritroverò Buffon e stavolta spero che faremo un gol in più di loro".