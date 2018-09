Nonostante i tanti, troppi, infortuni patiti nel corso di una carriera che gli ha dato sicuramente molto meno di quanto avrebbe meritato, Pepito Rossi non si è ancora rassegnato a recitare un ruolo di secondo piano nel mondo del calcio.



Terminata con un po' di rammarico la non troppo fortunata parentesi con il Genoa della passata stagione e rimasto svincolato dopo la chiusura del mercato nonostante le voci che a più riprese lo davano vicino a Parma e Bologna, il ragazzo del New Jersey è pronto a tornare a scommettere su se stesso. Anche per questo in estate ha rifiutato diverse proposte arrivategli da campionati secondari come quello turco, cinese e statunitense.

Pepito, che in queste settimane si sta allenando con la consueta intensità nei suoi States, ha ancora voglia di cimentarsi con un torneo importante e in questi giorni, secondo quanto appreso da Calciomercato.com starebbe valutando con estrema attenzione un paio di offerte provenienti da Spagna e Francia.



Il tempo di appendere il scarpini non è ancora arrivato. Così come quello di andare a svernare in qualche campionato che sicuramente potrebbe ricoprirlo d'oro ma non di gloria.