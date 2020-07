Sono giorni difficili in Romania dove l'emergenza coronavirus sta velocemente spandendosi per il paese.



Molti i casi di nuovi contagiati registrati negli ultimi giorni. Un'epidemia interna che non risparmia neppure il mondo del calcio. Tra i club più colpiti ci sono anche i campioni in carica del Cluj, squadra allenata dall'ex terzino di Genoa, Foggia e Chelsea Dan Petrescu.



Le condizioni di salute del tecnico non sarebbero gravi ma hanno comunque consigliato i medici a ricoverarlo d'urgenza presso il reparto di terapia intensiva del locale nosocomio.