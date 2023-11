La tragedia sfiorata, con il malore cha ha colpito Bas Dost durante AZ Alkmaar-NEC, ha segnato in modo particolare Lasse Schone, ex centrocampista del Genoa adesso al NEC, che ha disputato l'ultimo spezzone di gara contro l'AZ. Queste le sue dichiarazioni in merito al malore del compagno:



"Non puoi mai essere preparato per queste cose, ma è incredibile che succedano nuovamente. Ed è una cosa che ti fa pensare e ti fa venire dei dubbi. Se devo essere sincero, penso al ritiro. So che un giorno la mia carrierà finirà, non sono più giovane. E in momenti come questo tutto diventa più chiaro. Ci sono cose più importanti del calcio".