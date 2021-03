Parlando per Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', l'ex Inter Francesco Colonnese ha analizzato così il successo dei nerazzurri contro il Torino: "Per la prima volta dall'inizio dell'anno l'Inter ha trovato una partita complicata. C'è voluto un gran gol di Lautaro Martinez, che continuo a dire essere il vero giocatore che sa far tutto. E' lui che ha vinto la gara, si è preso anche il rigore. Noi parliamo sempre di Romelu Lukaku per la sua grande forza fisica, ma Lautaro sa giocare a calcio. I grandi bomber d'Europa devono saper trovare la giocata vincente anche quando non ci sono spazi, Martinez fa questo. Lukaku non lo sa fare. Partite vinte come quelle di oggi sono pesantissime. Oggi Antonio Conte nel finale ha giocato con tre punte più Christian Eriksen. I cambi oggi sono stati offensivi e l'Inter è stata premiata".