Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla in diretta su Twitch con Christian Vieri dell'ex attaccate nerazzurro Mauro Icardi e del suo ruolo nel Psg: "Icardi fa il suo, Pochettino lo sceglie e sta ottenendo tanto da Icardi ma anche da Kean che è arrivato in prestito secco dall'Everton. Forse il PSG avrebbe bisogno di un attaccante forte ma più funzionale di Icardi. Se ci metti Kane, forse è più funzionale al grande talento che ha quella squadra, giocatori come Neymar, Di Maria, Paredes, Mbappé e poi sono entrati ieri anche Draxler e Sarabia".