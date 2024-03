Ex Inter, Adorante: ‘Idoli Morata e Lewandowski, ecco perché la Juve Stabia’

Con 10 gol in 12 presenze con la maglia della Juve Stabia, Andrea Adorante è diventato il simbolo della seconda parte di stagione delle Vespe prime in classifica nel Girone C di Lega Pro e sempre più indirizzate verso il salto di categoria: "La società ha mostrato subito grande voglia di avermi quindi la scelta è stata immediata. E sono molto felice della decisione che ho preso. A Castellammare c'è una passione incredibile, si percepisce subito. I tifosi seguono la squadra con affetto e vicinanza ed è un aspetto fondamentale. Sembra di giocare in dodici".



"Non c'è un segreto. Forse la spensieratezza con cui ho abbracciato l'avventura alla Juve Stabia. Mi godo ogni momento e quando sono a casa, tra un videogioco e un altro, rivedo le nostre partite (oltre quelle degli idoli Morata e Lewandowski, ndc) per capire in cosa migliorare".