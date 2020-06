Calcio e alcol, non necessariamente un binomio che indica eccessi fuori dal campo: per alcuni diventa un business. Chiedere a, diventato ormai un imprenditore dei long drink. L'ex attaccante dell', oggi in Cina allo, ha infatti deciso di investire nel mondo degli alcolici e di lanciare il proprio brand:, 40% alcol e realizzato con albicocche austriache e prugne serbe per riallacciarsi alle proprie origini. "Lo faccio io, quindi è buono sicuramente - ha raccontato lo stesso Arnautovic a Sky Sport Austria - I succhi di frutta li lascio ad altri".