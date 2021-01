Mario Balotelli dà il bentornato a Maicon. L'attaccante del Monza ha dedicato una storia su Instagram al terzino brasiliano, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter. Il Colosso lascia il Vila Nova allenato da un altro ex nerazzurro (Amantino Mancini) per i dilettanti del Sona.



Il direttore sportivo del club veronese, Claudio Ferrarese ha spiegato: "Maicon arriverà dal Brasile giovedì, andrò io a prenderlo all'aeroporto di Milano. Non vediamo l'ora di abbracciarlo. Questa storia è nata tre mesi fa, quasi per gioco, ma convincere il giocatore è stato più semplice di quanto mi aspettassi. Col Sona ci alleniamo praticamente sul Lago di Garda, uno scenario davvero suggestivo e molto vicino a quella Milano che Maicon tanto ama. Voleva tornare a divertirsi in Italia e questo ci ha permesso di chiudere un'operazione incredibile".

Insieme a lui arriverà anche il figlio Felipe )classe 2005), che si aggregherà alla squadra Juniores.