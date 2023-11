ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:, non riesce a controllare la sua mimica facciale. Una cosa meravigliosa, indice di sincerità. Io ero più fisico, lui più tecnico. Due numeri 8 alla vecchia maniera. Non a casoEravamo in ritiro nel New Jersey e io avevo una casa a New York, a Soho. Il mister ci concedeva dei giorni di riposo diurni dal mattino alla sera, ore in cui invitavo qualche compagno e qualche ragazza nel mio appartamento. Birre e musica."Io davo tutto sia in allenamento sia in partita e non dovevano rompermi le scatole nella vita privata. C... miei, quel che facevo fuori.Tutti vogliono allenare o fare i dirigenti o andare in tv a parlare. Io volevo staccare, divertirmi. Comprai una casa a Saint Barth. Ero e sono un irregolare. Ai Caraibi conobbi anche Quentin Tarantino. Adesso vivo a Piacenza. Città comoda, a 40 minuti da Milano. Mi piace, sennò non ci starei".