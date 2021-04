Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter, parla a Inter Tv del record di imbattibilità di 686 minuti che Handanovic potrebbe battere: "Ho detto in diverse interviste che sta giocando benissimo. Spero che possa battere il mio record, 79/80 lo scudetto. Può essere un qualcosa in grado di avvicinarci. A inizio stagione penso che i tifosi siano stati precipitosi nel giudicarlo. È un valore aggiunto per questa squadra".