Intervenuto a Dazn, l'ex centrocampista dell'Inter, Borja Valero, ha espresso la propria opinione sul match andato in scena ieri sera tra Napoli e Juventus.



“Il Napoli non mi sorprende perché conosco Spalletti e sta mettendo in campo le sue idee. La Juve non veniva da buone partite in campionato e per questo credo che il risultato di ieri non sia una sorpresa”.