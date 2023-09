All'indomani della vittoria per 4-3 del suo Al-Nassr contro l'Al-Alhi (dove giocano Ibanez, Demiral, Kessié, Firmino e Mahrez) raggiunto in quinta posizione con 15 punti a -3 dall'Al-Ittihad primo in classifica dopo le prime 7 giornate di campionato saudita,. Vedere per credere.