Ospite negli studi di Sky, l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, esprime la propria opinione in merito al ritorno di José Mourinho in Italia, che dall'anno prossimo allenerà la Roma.



"Mi ha sorpreso la tempistica, ma un po’ immaginavo qualcosa dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi in cui ha detto che l’Inter significava molto, che per lui è una squadra speciale ma che non avrebbe avuto problemi ad allenare una rivale. Ci poteva stare, un ritorno in Italia lo avevo immaginato".