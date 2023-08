Cesare Casadei vuol tornare in Italia. E il Genoa è pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. L'ex capitano della Primavera dell'Inter, ceduto un anno fa al Chelsea per 20 milioni di euro, è da tempo finito nel mirino del club rossoblù che da settimane sta lavorando sottotraccia per assicurarsene le prestazioni in prestito. Dopo una prima stagione Oltremanica, trascorsa a metà tra i Blues e il Reading, con la cui maglia ha collezionato 15 presenze e una rete in Championship, la Serie B inglese, il classe 2003 avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento temporaneo al Grifone. In Liguria, Casadei, è convinto di poter ottenere un ruolo centrale nello scacchiere di Alberto Gilardino e di poter quindi disputare un campionato da protagonista.



A complicare i piani c'è però la volontà del Chelsea di mantenere il ragazzo sul suolo britannico. I londinesi hanno infatti già un accordo di massima, anche in questo caso basato sul prestito annuale, con il Leicester neo-retrocesso in seconda serie. Una volontà non condivisa dal ragazzo che preferirebbe la Serie A italiana alla B inglese.