Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, parla della lotta scudetto a passionedelcalcio.it: "Inter favorita? Assolutamente sì. Il lavoro e l’organizzazione di mister Conte sono determinanti, il percorso è nato lo scorso anno: dopo il secondo posto in campionato e la finale persa in Europa League, l’Inter in questa stagione è maturata. Il giocatore più forte con cui ho giocato? Ronaldo il fenomeno era devastante. L'avversario? Boban, era quasi immarcabile".