Benoit Cauet, ex Inter, ha parlato ai microfoni di Le Parisien: "Icardi? Il suo stile è quello di Trezeguet o Inzaghi: è un bomber all’antica. Non vedo molti giocatori di questo tipo attualmente. E’ davvero un goleador, pensa solo a segnare: è molto forte nei 18 metri. E’ molto bravo nel gioco di testa, nell’anticipo, ed è pure bravo tecnicamente: alla fine è un killer. E’ anche capace di giocare di squadra, in appoggio, di rimessa. Una squadra può appoggiarsi su di lui, anche se non è la sua qualità principale. E’ difficile rubargli la palla: è un giocatore che è cresciuto nelle giovanili del Barcellona".