Cauet, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a Radio Sportiva del mercato del club nerazzurro: ''Credo che sia un giocatore che piace tanto a Conte, che per lui è fondamentale nei suoi schemi ed è giusto che l'Inter insista su Lukaku. Se l'Inter ha preso Conte è perché ci crede e deve dargli tutte le armi possibili per fare bene".



CONTE - "L'Inter sta dimostrando di essere una squadra seria e molto competitiva anche nelle amichevoli. La mentalità del nuovo tecnico sta maturando e il suo lavoro è la continuazione di quello che ha fatto Spalletti, perché l'Inter aveva già una buona base".



CENTROCAMPO - "Sensi e Brozovic stanno dimostrando di poter coesistere, tecnicamente sono entrambi molto abili e possono veramente fare bene insieme".



NAINGGOLAN - "La valutazione è che è un giocatore che è stato anche molto sfortunato all'Inter: ha avuto tanti infortuni che lo hanno condizionato. Il rammarico è che è un giocatore su cui l'Inter aveva investito tanti soldi e ci credeva tanto. Peccato, perché è un bel giocatore e poteva dare tanto".



ESTERNI - "Quando arriva un allenatore nuovo i giocatori che avevano meno opportunità si rilanciano. Candreva e Dalbert? Se facevano parte della rosa dell'Inter vuol dire che hanno qualità importanti. Conte nella sua carriera ha dimostrato che se la gente ha voglia di fare non si tira indietro e la fa giocare''.