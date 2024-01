Ex Inter, Cedric Soares verso l'addio all'Arsenal: spunta l'ipotesi Turchia

Cédric Soares è pronto a lasciare l'Arsenal. Il terzino ex Inter, tornato a giugno all'Emirates dopo il prestito al Fulham, non trova spazio nelle rotazioni di Mikel Arteta. Come riportato dal Daily Mail, su di lui è forte l'interesse del Besiktas.