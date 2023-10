L'approccio di Andre Onana con il Manchester United non è stato dei migliori. E del portiere camerunense - e del suo flop in Inghilterra - si continua a parlare anche durante la pausa per le Nazionali. Il Mirror scrive: 'Ten Hag lo ha voluto fortemente per le sue caratteristiche, voleva un portiere che sapesse far partire la squadra giocando da dietro, con i piedi. Onana è in prima linea nei suoi pensieri. Si è sbarazzato di De Gea perché non poteva usare i piedi, ora ne ha uno che non sa usare le mani", sferza il giornale inglese.