Colonnese, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a Radio Sportiva delle voci di mercato riguardanti il club nerazzurro, con i casi Icardi e Nainggolan a tenere banco da diverse settimane: ''Dal caso se ne viene fuori con una soluzione di comodo per entrambi: se si vuole risolvere, Mauro e l'Inter devono trovare un compromesso. Non so se lo troveranno, ma per il bene di entrambi tutti e due devono fare un passo indietro. Dzeko e Lukaku sono due grandi giocatori, il belga sarebbe preferibile per l'età. Ma io mi terrei sempre Icardi. Acquisti? Godin mi convince al 100%, Lazaro al 90%. Per Sensi dico 50% perché in prospettiva è un giocatore vero, ma non è facile giocare a San Siro ed essere titolare in una squadra come l'Inter. Dovrà dimostrare di essere pronto. Barella invece è molto più forte e pronto e sarebbe un ottimo acquisto. Nainggolan? Il belga è un grande giocatore, i suoi problemi sono stati ambientali e personali, ma dal punto di vista calcistico non si discute. Conte non lo vuole e si dovrà trovare una non facile soluzione. Lui e Icardi sono due grossi problemi e possono compromettere l'inizio di una stagione così bella come era stata prospettata con l'arrivo di Conte''.