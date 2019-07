Il Flamengo ha pareggiato 1-1 sul campo dell'Atletico Paranaense nell'andata dei quarti di finale in Coppa del Brasile. Al vantaggio dei padroni di casa con Leo Pereira ha risposto Gabriel Barbosa con un morbido pallonetto di sinistro. L'attaccante in prestito dall'Inter si è reso protagonista di una comica simulazione, crollando a terra qualche secondo dopo essere stato colpito dal pallone rinviato coi piedi dal portiere avversario. In campo dall'altra parte c'era un altro brasiliano che ha vestito la maglia nerazzurra: il 'Divino' Jonathan.