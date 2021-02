Ivan Cordoba riparte da Venezia. Ad ufficializzarlo è stata la stessa società che gli ha affidato l’incarico di consigliere delegato dell’area sportiva. L’ex difensore dell’Inter ha espresso la propria soddisfazione per la nuova esperienza.



“Essere qui è per me un piacere enorme, sono emozionato per questo che è un passo importante in cui credo con tutto me stesso. Ringrazio il presidente che mi darà la possibilità di mettere a sua disposizione la mia esperienza. Nella mia vita sarò sempre legato all’Inter per ovvie ragioni e non smetterò mai di ringraziarli, paragono il mio arrivo a Venezia al giorno in cui arrivai a Milano: tanta emozione per una sfida bella e importante”.