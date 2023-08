Philippe Coutinho può ripartire dal Qatar. Il brasiliano ex Inter, come riportato da Sky Sports UK, ha trovato l'accordo con l'Al Duhail: al momento però non c'è ancora il via libera da parte dell'Aston Villa, ma l'obiettivo dei qatarioti è quello di convincere gli inglesi a cedere il brasiliano, arrivato la scorsa estate dal Barcellona.