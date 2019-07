Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a TNT di Lautaro Martinez: ''Mi ha impressionato quando è arrivato all’Inter, ha una grande personalità e le sue qualità tecniche le conosciamo tutti. L’ho visto alla sua prima partita e conquistò San Siro, nonostante stesse sostituendo uno come Icardi. Per questo non mi ha sorpreso che potesse far bene. 9 dell'Argentina? Con calma, ma ha tutto per far parte della rosa''.