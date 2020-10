Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, commenta il percorso in Champions dei nerazzurri ai microfoni di FcInter1908.it : "Con il Real l’Inter dovrà fare almeno 4 punti, servirà vincere in casa e provare a prendere almeno un punto in Spagna, ma il Real deve pensare la stessa cosa. Sono molto curioso di vedere queste due partite“.



SU ERIKSEN - “Sappiamo che Eriksen è un grande campione, l’ha dimostrato al Tottenham. Penso che abbia perso un po’ di fiducia, dobbiamo aiutarlo. Ma c’è anche la possibilità che non sia adatto al calcio italiano“.