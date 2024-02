Ex Inter, D'Ambrosio e Gagliardini al Monza: Galliani spiega la situazione contrattuale, su Colpani e il Papu Gomez...

Emanuele Tramacere, inviato

Adriano Galliani fa il punto della situazione in casa Monza. Il dirigente del club brianzolo ha dichiarato all'ingresso in Lega Calcio: "Sabato a Udine abbiamo pareggiato con un po' di sofferenza all'inizio, ma è normale, non possiamo in giro a conquistare il mondo. Il Monza sta facendo un grande campionato. Finito il campionato parleremo con l'allenatore Palladino per definire il futuro, questi sono i patti e i patti si rispettano".







"Ho visto Inter-Juventus, ma non la commento. L'Inter come organico è nettamente la più forte secondo me, ma nel calcio non sempre vince la più forte. D'Ambrosio e Gagliardini non sono in scadenza di contratto a giugno, per entrambi c'è il rinnovo automatico in caso di salvezza. Colpani? Ha 5 anni di contratto. Il ricorso contro la squalifica per doping del Papu Gomez? C'è un'udienza il prossimo 12 febbraio, si saprà tutto nel giro di 2 o 3 giorni. Speriamo, non dipende da noi".