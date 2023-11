Il difensore del Monza, Danilo D'Ambrosio (35 anni ex Inter) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Qui ho trovato un ambiente e un'organizzazione da top club. Avevo già avuto altre offerte prima di questa. Ma quando è arrivata la possibilità di venire qui, ho accettato perché l’a.d. Adriano Galliani è una certezza e perché ricordavo bene il lavoro fatto sul campo da Raffaele Palladino. Mi spiace non aver conosciuto Silvio Berlusconi".