Frank de Boer non è più l'allenatore dell'Al-Jazira. Il club saudita ha deciso di esonerare il tecnico olandese ex Ajax e Inter dopo la sconfitta per 4-2 in coppa sul campo dell'Al-Wahda.

De Boer lascia la squadra al settimo posto in classifica con 14 punti raccolti in 10 giornate di campionato frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte con 22 gol fatti e 20 subiti.



Dopo l'esperienza in Italia sulla panchina nerazzurra, de Boer ha allenato in Inghilterra il Crystal Palace e negli Stati Uniti l'Atlanta United, per poi diventare il ct della nazionale olandese.