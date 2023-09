Dopo la retrocessione con l'Hertha Berlino, Stevan Jovetic è pronto a cominciare una nuova tappa della sua carriera. L'attaccante montenegrino, che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina ed Inter, è sbarcato oggi ad Atene e dovrebbe firmare nelle prossime ore un contratto con l'Olympiacos. Jovetic era finito nel mirino anche di diversi club francesi ma non tornerà in Ligue 1, dove ha già giocato con il Monaco.