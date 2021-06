Potrebbe essere a Stelle&Strisce il futuro diI due ex giocatori salentini da tempo hanno stretto una collaborazione tecnica, diventando uno (Miccoli) il viceallenatore dell'altro (Moriero).Chiusa prematuramente, anche a causa delle ripercussioni dovute alla pandemia, l'ultima avventura che li ha visti protagonisti assieme in Albania, alla guida della Dinamo Tirana, l'ex ala di Inter e Roma e l'ex attaccante di Juve e Palermo sono ora Come lo stesso Moriero ha avuto modo di raccontare alcuni giorni fa a Calciomercato.com , grazie all'intercessione della AGSM, agenzia di procuratori gestita dall'italiano Alessio Sundas, l. Assieme a loro si trasferirebbero oltreoceano anche l'ex estremo difensore di Inter e Perugia,oggi preparatore dei portieri e i collaboratori Simao Costa e Christian Parabita.