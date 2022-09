L'attaccante senegalese Keita Balde, un passato con le maglie di Lazio, Inter e Cagliari, è stato sospeso per violazione di un protocollo antidoping ad aprile, quando giocava in Sardegna. La sospensione è di 90 giorni, un lasso di tempo che mette a rischio la presenza del giocatore dello Spartak Mosca al Mondiale di Qatar 2022.



SOSTEGNO - "Keita Balde è in contatto con molti compagni di squadra della nazionale senegalese e con lo stesso allenatore Cisse", ha detto a BBC Sport Africa una fonte vicina al giocatore. "Tutti loro hanno mostrato solidarietà e sostegno, con la speranza che tutto possa essere risolto in fretta e che possa far parte della spedizione in Qatar. È considerato uno dei membri più esperti del gruppo e la sua presenza è considerata importante nello spogliatoio".



UNA SPERANZA - "È importante sottolineare ed evidenziare che il risultato del test di Keita Balde è negativo, quindi chiaramente non sono state trovate sostanze vietate nel suo test. Tuttavia, secondo il codice disciplinare, qualsiasi sanzione in materia di doping comminata da altra associazione sportiva nazionale o internazionale è automaticamente accettata dalla FIFA e deve essere riconosciuta da tutte le confederazioni e associazioni. Di conseguenza, la sanzione applicata dall'Organizzazione italiana antidoping è subordinata al riconoscimento da parte della Federcalcio russa", ha dichiarato l'agenzia che cura gli interessi del giocatore.