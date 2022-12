Probabilmente è soltanto una suggestione, destinata a non diventare mai realtà. Una frase tra vecchi amici che suona più come un giocoso invito che come una proposta seria.



Eppure chissà che dietro al retroscena svelato ieri su Instagram da Radja Nainggolan e ripreso oggi dal Resto del Carlino non possa nascondersi qualcosa di vero: "Daniele (De Rossi, ndr) mi ha chiesto di andare a dargli una mano alla Spal – ha raccontato il centrocampista belga, rimasto svincolato dopo la negativa esperienza con l'Anversa – ma me l’ha detto in maniera simpatica. Mi sento spesso con lui, è stato molto bello e importante giocare al suo fianco. È una persona che trasuda ‘romanismo’, e sono davvero molto legato a lui".



Un legame che potrebbe riallacciarsi in terra emiliana, malgrado quella sottolineatura espressa dallo stesso Ninja che sembra negare qualsiasi possibilità che alle parole possano seguire fatti concreti. Ma intanto De Rossi il sasso nello stagno lo ha buttato davvero. E in fondo si sa, anche Pulcinella tra una battuta e l'altra diceva sempre la verità...