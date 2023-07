Ezequiel Schelotto torna a giocare in Italia a distanza di 8 anni e lo farà in Serie D, con la maglia del Barletta. L'ex esterno di Inter e Atalanta è reduce dall'esperienza in Argentina con il Deportivo Moron. Come scrive Sky, il calciatore arriverà lunedì in città per firmare il contratto che lo legherà al club pugliese di quarta serie.