Al meno se riescono a vendere il pullman, forse pagano quello che devano pagare!! Speriamo... #incredibile #jiangsusuning

Ridere per non piangere. Eder punge Suning. L'attaccante ex Inter, tornato in Brasile al San Paolo dopo aver lasciato il Jiangsu, ha commentato su Twitter la notizia sul club cinese che ha messo in vendita il bus della squadra: "Almeno se riescono a vendere il pullman, forse ci pagano. Ci devono un sacco di soldi! Speriamo".