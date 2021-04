Eder, ex attaccante dell'Inter, oggi al San Paolo, parla di Hernan Crespo, anche lui ex nerazzurro e oggi allenatore del club brasiliano: "Quando arrivai giovane in Italia, avevo visto giocare Crespo ed era già un idolo, e oggi è il mio allenatore. Crespo è un attaccante che ha fatto molta storia in Italia. Ma non abbiamo giocato nello stesso ruolo, era più centravanti, un nueve classico".