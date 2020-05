L'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri ha dichiarato a Tuttosport: "Dopo il Mondiale di Italia '90 la Juventus mi voleva. Mi offrivano il 30% in più dell'ingaggio. Li ringraziai ma dissi di no. Non sarei mai andato a Torino come non sarei andato mai nel Milan di Sacchi come del resto Baresi e Maldini non sarebbero mai venuti all'Inter. Facevamo parte di quei giocatori che giocavano davvero per la maglia. Si facevano scelte di cuore. Non volevi andare a vincere da un'altra parte, volevi vincere con la tua maglia, i tuoi colori indosso".