Ex Inter, Gabigol nei guai: sospeso per due anni, tentata frode nei test antidoping

Redazione CM

Guai grossi per Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol: l'attaccante del Flamengo, meteora all'Inter, è stato sospeso per due anni per frode nei test antidoping dal Tribunale Sportivo Antidoping.



Il processo era iniziato la scorsa settimana e il verdetto, il verdetto è arrivato oggi dopo una seduta della durata di poco più di due ore. Un processo serrato, conclusosi con 5 voti a favore della sanzione e 4 per l'assoluzione.



FINO A QUANTO STARA' FUORI - Gabigol sarà squalificato fino ad aprile 2025. Questo perché, riferisce Globo Esporte, la pena ha effetto dall'8 aprile del 2023, cioè la data del famigerato test anti-doping.



COSA E' SUCCESSO - Secondo quanto riferito dal portale brasiliano, Gabigol è stato accusato di aver ostacolato lo svolgimento dell'esame antidoping dello scorso 8 aprile 2023, a Ninho do Urubu. Test che poi il giocatore ha effettuato risultando negativo. L'atteggiamento comunque si è configurato come "frode o tentativo di frode in qualsiasi parte del processo di controllo", come recita l'articolo 122 del Codice brasiliano.



PRONTO IL RICORSO, LA NOTA DEL FLAMENGO - Gabigol può presentare ricorso contro la decisione e lo farà rivolgendosi alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) di Losanna. La conferma è arrivata dal Flamengo, club in cui milita il classe '96: in una nota ufficiale, il club rubro-negro si dice "sorpreso" per la decisione e annuncia che "darà supporto" all'atleta nel suo ricorso.