Ex Inter, Gabigol saluta il Flamengo e critica la dirigenza: "Sono diventato immortale qui, un giorno tornerò"

L'ex attaccante dell'Inter, Gabigol, ha salutato i tifosi del Flamengo, dopo aver giocato la sua ultima partita con la maglia del club, nel 2-2 contro il Vitória, e non ha esitato a criticare la dirigenza rossonera. Il brasiliano ha affermato che quello era davvero il suo addio al Mengão, come aveva già annunciato, con un laconico: "Io ho voce in capitolo, a differenza degli altri”.



L'IMMORTALE - Profonda l'insoddisfazione nei confronti del presidente Rodolfo Landim. Poi ancora: "I miei genitori mi hanno cresciuto come uomo e penso che la cosa più onorevole per un uomo sia avere voce in capitolo. Non hanno avuto parola con me, ma la mia parola è mantenuta, non resterò. Ciò che conta davvero è quello che dicono le strade, sono sicuro che quando camminerò per strada, tra 15 anni o tra 15 minuti, sarò idolatrato, sarò amato. Quello che conta per me sono i tifosi, ho sempre giocato per loro. È stato amore a prima vista, il primo giorno che ho messo piede al Maracanã ho sentito qualcosa che non credo proverò mai più in vita mia. Penso che un giorno tornerò”,