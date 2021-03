Intervenuto a Lady Radio, l'ex difensore dell'Inter, Fabio Galante, spiega quanto siano complessi gli equilibri di una squadra e del reparto difensivo.



"Quando si parla di questo reparto, è necessario sapere che non può funzionare se la squadra non gira. Vi faccio un esempio: Walter Samuel, soprannominato “Il muro”, eppure il Real Madrid con lui in difesa non faceva che prendere gol, perché giocavano con quattro attaccanti. La squadra prende troppi gol, ma se non viene aiutata dagli altri, può far poco".