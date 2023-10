L'ex centrocampista di Inter e Udinese e oggi ritiratosi per i noti problemi al cuore e poi per essere finito suo malgrado all'interno di un'associazione a delinquere per l'inserimento nel nostro paese di giovani calciatori africani,o meglioha concesso un'intervista a FCIN in cui parla della sua situazione fino al rischio concreto di essere espulso.“Quando sono venuti a prendermi a casa, in Costa d’Avorio, mi avevano detto che sarei potuto andare in Italia senza problemi, che tutto fosse a posto. Non era vero, si trattava di documenti falsi. Mia madre non è andata a scuola, nemmeno io. Ci siamo fidati. Sa, quando ti dicono: 'Non ti preoccupare, è tutto ok, stai tranquillo’, tu ci credi. Credo che Drago (l’ex agente del giocatore, ndr) e il signor Gnouokouri (l’uomo che sarebbe dovuto essere il suo padre adottivo, ndr) abbiano fatto tutto per soldi. Una volta preso il denaro, sono andati via. E mi hanno lasciato nei guai”.“Sto bene, in attesa di capire quale sia il mio futuro. A livello fisico non ho problemi”.“Nessuno mi ha aiutato. Ho scritto ad Ausilio, ma fino ad oggi non mi ha mai risposto ai messaggi. Solo Zanetti mi ha scritto”.“Cosa ricordo del derby giocato da titolare? Qualcosa di bello. Però sa, sinceramente, ora non posso proprio pensare a queste cose. Ho altro di cui preoccuparmi. Poi spero un giorno di poter tornare a giocare a calcio, sono ancora giovane e nella vita ho fatto solo questo”.“Esatto. Io ora ho paura di essere espulso dall’Italia. Ma spero che con l’aiuto del mio avvocato, vista la mia storia e quanto successo, si riconosca la verità. E mi venga concessa la richiesta d’asilo”.