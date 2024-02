Ex Inter, Godin gioca ancora: 'ufficiale' il passaggio ad una squadra amatoriale in Uruguay

Diegotorna a giocare, a 7 mesi dall'annuncio dell'addio al calcio professionistico. Non è però un ripensamento, dato che si unisce ad un team di, il. L'uruguayano classe 1986, che ha fatto la storia dell'Atletico Madrid ed è passato in Italia anche da Inter e Cagliari, è tornato in patria e ha deciso di non tagliare del tutto il cordone ombelicale che lo lega al calcio giocato.