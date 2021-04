L'ex centrocampista dell'Inter Fredy, oggi in forza ai, è stato. È stato reso pubblico un video che documenta la lite, con Guarin sotto effetto di alcolici o sostanze stupefacenti, secondo quanto riportato dalla Polizia di Medellin.Il responsabile delle forze dell'ordine locali Jorge Luisha spiegato quanto accaduto in conferenza stampa: "Abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad un atto di violenza domestica in cui era coinvolto Guarin.. Hanno agito in modo molto professionale, i genitori hanno chiesto assistenza in modo che questa persona fosse condotta come previsto dalla legge. È un dato di fatto che vogliamo invitare i colombiani al rispetto e all'uso moderato di sostanze che possono generare dipendenza. Siamo legalmente in attesa delle azioni che la famiglia può intraprendere e stiamo già agendo a norma del codice nazionale di sicurezza e convivenza in termini di misure plausibili perché è necessaria una denuncia. Stiamo lavorando su questo, mettendoci in contatto con l'accusa e i medici per avere una diagnosi", ha concluso Vargas.