Hernanes, ex trequartista tra le altre di Lazio, Inter e Juve, ha detto la sua sulla lotta scudetto al Corriere dello Sport: "La favorita è la Juve, per qualità della rosa e la sua mentalità vincente. Per chi tifo? Se la Lazio vincesse sarebbe davvero molto bello per tutto il campionato, visto che la Juve ha già vinto otto volte di fila lo scudetto. Lo scudetto alla Lazio manca dal 2000, sarebbe molto bello vincesse".