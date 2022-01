Christian Eriksen avrebbe espresso la volontà di tornare a giocare in Premier dopo la rescissione con l'Inter a causa dei problemi cardiaci. A dare seguito alla volontà del 29enne trequartista danese ci ha pensato il suo agente, Martin Schoots, dichirando: "Giocare di nuovo in Inghilterra sarebbe come tornare a casa per Chris e la sua famiglia".